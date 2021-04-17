القوة الجوية يتعادل مع باختاكور في أبطال آسيا

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي القوة الجوية مع تراكتور، والشارقة مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3.



ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.