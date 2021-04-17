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حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين شخص

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بغداد - ياسين صفوان - تجاوز عدد الوفيات حول العالم جراء الفيروس التاجي كوفيد-19، اليوم السبت 17 أبريل عتبة الـ 3 ملايين في العالم منذ ظهور فيروس كورونا أواخر عام 2019، في وقت يتواصل السباق من أجل التلقيح.
وأبلغ مكتب منظمة الصحة في الصين عن ظهور هذا المرض في أواخر ديسمبر 2019.

وقد لا تعكس هذه الأعداد إلا جزءاً بسيطاً من العدد الإجمالي الفعلي، لأنها تستند إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.


وسجّلت حملات التلقيح وهي متفاوتة جداً بحسب البلد، على المستوى العالمي حقن قرابة 863 مليون جرعة بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس حتى يوم الجمعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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