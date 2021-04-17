نفط البصرة يهزم زاخو والتعادل يحسم مباراة القاسم والكهرباء في ممتاز الكرة

حقق نادي نفط البصرة، اليوم السبت، الفوز على زاخو بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعادل القاسم مع الكهرباء بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لدوري الكرة الممتاز .

وسجل هدف الكهرباء اللاعب محمد إبراهيم عند الدقيقة 50، ليعود القاسم في الدقيقة 65 ويسجل التعادل عبر اللاعب سراج الدين صباح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. في السياق، حقق نفط البصرة الفوز على زاخو بهدفين لهدف.

