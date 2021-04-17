بينها علاقتها بعبد الحليم حافظ.. كشف أسرار عن حياة أم كلثوم

وقال الحفناوي، خلال حوار له، إن "أم كلثوم كانت بيتوتية ولا تحب الخروج كثيرا لزيارة الآخرين، وكانت تميل إلى بيتها، والاتصال الهاتفي كان كافيا للتواصل مع أي أحد"، مشيراً إلى أنه "كان الأكثر قربا من بين أشقائه لأم كلثوم، موضحا: كان بيني وبينها حالة عشق، وموجة خاصة، كانت تحب المشي كثيراً، وكانت تحب مصر كثيراً".وأكد أن أم كلثوم كانت تحب المطبخ، و"بداية تعارفها بأبي كان عن طريق عيادته، بجانب أنه كان يحضر لها حفلاتها"، مردفاً: "أم كلثوم كانت تقولي أسعد لحظاتي لما أكون في مؤتمر مع أبيك، ويندهولي بالجرس ميسز حفناوي ميسز حفناوي، وهنا بتحس أنها زوجة فخورة".

وقال إن أفضل المغنين والمطربين الذين كانت تحبهم وتستمع لهم كوكب الشرق "عبد الوهاب، ومحمد قنديل، وسعاد محمد"، مؤكدا أنها كانت تدقق في المعاني والكلمات، وكانت ذواقة للكلمة والحرف نفسه.



وتابع: "علاقتها كانت جيدة بالجميع، وكانت تشعر بأن عبد الحليم حافظ ابنها"، متابعا أن علاقتها بالجميع من الفنانين والممثلين جيدة جدا ولا أحد يختلف عليها.

وكشف سبب عدم حضور كوكب الشرق حفل زفافه، رغم حضور العديد من الشخصيات المهمة والشهيرة، قائلا: "قالتلي بص يا حمادة أنا مش عاوزة حد يدخل في فرحة أمك، دي فرحتها الكبيرة".

وسرد تفاصيل علاقة كوكب الشرق بوالدته، قائلا: "كانت أمي بتحب تسمعها، ومحستش بيها كزوجة تانية أو ضرة، في الأول كان فيه بينهم غيرة شوية، ودي طبيعة بشرية، بس بعد كده قدروا يضبطوا العلاقة، ومن حظي الخاص يبقى ليا أمَّين اتنين".