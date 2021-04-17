التحالف الدولي يعلق على استهداف القوافل: عراقية وليست أمريكية

بغداد - ياسين صفوان - علق التحالف الدولي، اليوم السبت، على تكرار استهداف قوافل الدعم اللوجستي في مناطق متفرقة من العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، إن "هناك اعتقاد خاطئ بأنّ داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق".



وأضاف البيان، أنّ "هذا ليس صحيحًا، فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين".