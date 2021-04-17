اجتماع جديد بشأن النووي الإيراني.. وروسيا تعلن عن 'تقدم بطيء'

بغداد - ياسين صفوان - من المقرر أن تعقد الدول الأطراف في الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى العام 2015 اجتماعاً جديداً اليوم السبت في العاصمة النمساوية فيينا.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر": إن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) قررت اليوم عقد اجتماع جديد لها، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط لها سابقا على مستوى الخبراء.



وأكد الدبلوماسي الروسي إحراز "تقدم بطيء لكن ثابت" في المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018.

