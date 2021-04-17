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انت الان تتابع خبر الاعرجي يدعو القوى السياسية الى المشاركة بـ'الحوار الوطني' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي القوى السياسية الى المشاركة بمبادرة ’’الحوار الوطني’’ التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الأعرجي في تغريدة عبر تويتر اليوم السبت، أن "الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن".
وأضاف "ندعو جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات إلى إنجاح هذه المبادرة الصادقة".
وأضاف "ندعو جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات إلى إنجاح هذه المبادرة الصادقة".