الاعرجي يدعو القوى السياسية الى المشاركة بـ'الحوار الوطني'

وقال الأعرجي في تغريدة عبر تويتر اليوم السبت، أن "الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن". وأضاف "ندعو جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات إلى إنجاح هذه المبادرة الصادقة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012