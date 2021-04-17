شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية جانب "الرصافة" نفذت ( ٤٣ ) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تم إلقاء القبض على( ١٦ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.

واضاف البيان ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ القت القبض على متهم بالإرهاب ونفذت (٣٦) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، وكذلك القت مفارز أفواج طوارئ بغداد القبض على متهم بالقتل مطلوب وفق المادة ٤٠٦ ق ع، وثلاثة مخالفين من أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات محافظة بغداد".



وتابع ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط (٤٣) مخالفا مع عجلة، وعجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وعجلة عليها إشارة حجز، وأيضا ضبط مخالفين (٢) لعدم حملهم مستمسك رسمي، بالإضافة الى تنفيذ أمر قبض لمطلوب وفق المادة ٤١٠ ق ع".

واختتم البيان بالقول ان "مفارز مديرية شرطة أمانة بغداد تمكنت من إزالة (١٩) تجاوزا، والقبض على (٥٠) متسولا".