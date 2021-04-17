انت الان تتابع خبر شاهد: اول هدف فاز بجائزة 'بوشكاش' بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة والان مع التفاصيل
2021-04-17 | 10:31
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في عام 2009 استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، جائزة جديدة لاجمل هدف تحت مسمى جائزة "بوشكاش".
قصة الهدف:
في 15 نيسان 2009 سجل صاروخ ماديرا أحد أهدافه التي حُفرت في ذاكرة جماهير كرة القدم وكتبت في تاريخ الساحرة المستديرة، فعلى بعد أكثر من 36 مترا، استلم رونالدو -عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد- الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخ أرض جو انفجر في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبالعودة 12 عاما إلى الوراء، كان بورتو يستضيف "الشياطين الحمر" على ملعب "ألدراغاو" ونتيجة الذهاب تصب في مصلحته بعد أن فرض التعادل ذهابا في "أولد ترافورد"، وبفضل هدف رونالدو "الخرافي" تأهل "المانيو" إلى نصف نهائي البطولة وواجه يومها أرسنال في نصف النهائي.
وأطاح مانشستر في أرسنال وواصل مشواره إلى النهائي، لكنه اصطدم ببرشلونة ونجمه الصاعد وقتها ليونيل ميسي وخسر النهائي بهدفين دون رد، وهي المباراة الوحيدة التي تواجه فيها النجمان ميسي ورونالدو في نهائي المسابقة القارية الأم.
يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ134 هدفا، ويتفوق على ميسي بفارق 14 هدفا.