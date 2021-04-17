الصين تسجل إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا

وتم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج فى البر الرئيسي الصيني. ومن بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في كل من بلدية شنغهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالتين فى كل من بلدية تيانجين ومقاطعتي سيتشوان وشنشي، وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة تشجيانغ.ولم يبلغ عن أي وفيات جديدة تتعلق بكوفيد-19.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن أكثر من 90 ألف حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.