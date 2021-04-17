مظاهرات في نيويورك ضد عنف الشرطة

وأفادت وكالة "نوفوستي، بأن عشرات الأشخاص خرجوا في مسيرة في الشوارع، دون أن تكون هناك صدامات مع رجال الشرطة.

ورفع المحتجون شعارات مثل "حياة السود مهمة"، وهتفوا باسم دانتي رايت، وهو أمريكي من أصل إفريقي قُتل مؤخرا أثناء الاعتقال.



كما ردد المتظاهرون عبارات مثل "لا يمكنك إيقاف الثورة"، "لا لشرطة نيويورك، لا لتفوق البيض"، "توقفوا عن قتل الأطفال السود"، "لا يوجد رجال شرطة جيدون في منظومة عنصرية".

وقُتل دانتي رايت قبل أيام، بعد أن سحبت شرطية مسدسها واستخدمته ضده، عوضا عن المسدس الصاعق الكهربائي.