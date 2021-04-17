انت الان تتابع خبر ليفربول يغيب عن نسخة الموسم المقبل من دوري الأبطال في هذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى بعد 7 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي ، يحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة، متخلفا بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وبـ11 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد، و4 نقاط عن ليتسر سيتي، الثالث، و3 نقاط عن و ستهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وعلى الرغم من أن فرص ليفربول تبقى قائمة في احتلال المركز الثاني، أو الثالث، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل دون الدخول في الحسابات الضيقة، فإن احتلاله المركز الرابع قد يعرضه لخطر الغياب عن أمجد البطولات الأوروبية.

ومنذ العام 2018، تتأهل الأندية الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، قبلها كان يتأهل صاحب المركز الرابع عن طريق الملحق.

ولكن هذا العام، وفي حالة نادرة، من الممكن أن يغيب رابع الترتيب في "البريميرليغ" عن منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل عام سواء كان ذلك من خلال دور المجموعات أو حتى الأدوار التمهيدية.



وستكون هذه الحالة واردة، في حال فاز فريقان خارج المربع الذهبي لـ"البريميرليغ" ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وهو ما يمكن أن يحدث وفقا للترتيب الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وينص قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أنه لا يحق لأي دولة بالمشاركة بأكثر من 5 أندية في منافسات دوري أبطال أوروبا، حتى لو كانت هذه الدولة يتأهل الأربعة الأوائل من دوريها إلى المسابقة.

وفي حال توج تشيلسي، صاحب المركز الخامس حاليا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي بلغ الدور نصف النهائي فيها، وفاز أرسنال، صاحب المركز التاسع في "البريميرليغ"، ببطولة الدوري الأوروبي، الذي وصل إلى مربعها الذهبي، ستكون المشكلة، حيث أن حامل اللقب في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي يتأهلان مباشرة إلى "التشامبيونز ليغ"، وفي هذه الحالة لكي لا يشارك "البريميرليغ" بأكثر من 5 أندية في مجموعات أعرق المسابقات الأوروبية، ستتأهل أول 3 أندية فقط من الدوري.