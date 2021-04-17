انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال آسيا بينها مباراة القوة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-04-17 | 09:07 459 مشاهدة تنطلق، اليوم السبت، الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال آسيا بإقامة 6 مباريات لثلاث مجموعات. وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم: 17:30 الوحدة الإماراتي - جوا الهندي

18:00 القوة الجوية العراقي - باختاكور الاوزبكي 20:00 الريان القطري - برسيبوليس الايراني

21:00 تركتور سازي تبريز الايراني - الشارقة الإماراتي



21:00 النصر السعودي - السد القطري

21:00 فولاد خوزستان الايراني - الوحدات الأردني 21:00 النصر السعودي - السد القطري21:00 فولاد خوزستان الايراني - الوحدات الأردني » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا