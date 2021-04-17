انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال آسيا بينها مباراة القوة الجوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-17 | 09:07
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تنطلق، اليوم السبت، الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال آسيا بإقامة 6 مباريات لثلاث مجموعات.
وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم:
17:30 الوحدة الإماراتي - جوا الهندي
20:00 الريان القطري - برسيبوليس الايراني
21:00 النصر السعودي - السد القطري
21:00 فولاد خوزستان الايراني - الوحدات الأردني
17:30 الوحدة الإماراتي - جوا الهندي
18:00 القوة الجوية العراقي - باختاكور الاوزبكي
20:00 الريان القطري - برسيبوليس الايراني
21:00 تركتور سازي تبريز الايراني - الشارقة الإماراتي
21:00 النصر السعودي - السد القطري
21:00 فولاد خوزستان الايراني - الوحدات الأردني
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