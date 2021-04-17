اخبار العالم / اخبار العراق

مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال آسيا بينها مباراة القوة الجوية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال آسيا بينها مباراة القوة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-17 | 09:07

مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال آسيا بينها مباراة القوة الجوية

459 مشاهدة

تنطلق، اليوم السبت، الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال آسيا بإقامة 6 مباريات لثلاث مجموعات.
وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم:

17:30 الوحدة الإماراتي - جوا الهندي
18:00 القوة الجوية العراقي - باختاكور الاوزبكي

20:00 الريان القطري - برسيبوليس الايراني
21:00 تركتور سازي تبريز الايراني - الشارقة الإماراتي


21:00 النصر السعودي - السد القطري
21:00 فولاد خوزستان الايراني - الوحدات الأردني
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا