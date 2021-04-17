مستشار رئيس الوزراء: 72 بالمئة من شركات الدولة خاسرة

وقال صالح في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح والباقي 72 % تعد شركات خاسرة"، مبيناً أنَّ "هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً".وأضاف أنه "ومنذ العام 2003 تعرض نشاط الانتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال ،وأن أكثر من 20 ٪ من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب".

ولفت إلى أنَّ "الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم"، مؤكداً أنَّ "العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".