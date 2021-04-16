رئيس الجمهورية: ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله "يجب ان تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وتمكّن العراقيين من اختيار الأصلح وبدون قيمومة من احد، لتعبر عن مصالح المواطنين الحقيقية"، مشيراً إلى أن "مقاطعة الانتخابات السابقة من قبل العراقيين لأنها لم تمثل إرادتهم الحقيقية، ولذلك انطلق الحراك الشعبي".وأضاف، أن "الشباب في البصرة والسليمانية والنجف والموصل وسنجار وباقي المدن يشتركون بنفس الطموح في فرص عمل جيدة وحياة حرة كريمة"، مردفاً أن "المواطن في كردستان وفي البصرة وبغداد وذي قار وباقي المدن غير راضين عن الوضع القائم، ويتطلعون إلى إصلاحات بنيوية، والآن هناك حراك جدي شعبي ونخبوي من اجل إصلاح منظومة الحكم، ونتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة محطة انطلاق نحو الإصلاح المنشود".

وأشار صالح، إلى أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، الفساد المالي بحاجة إلى الفوضى والعنف ليديم نفسه، والعنف يولد الفساد".

