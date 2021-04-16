انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع العاهل السعودي بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين.