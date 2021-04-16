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القبض على متهم بقتل شقيقته في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بقتل شقيقته في قضاء العزيزية، بمحافظة واسط.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز قسم مكافحة الاجرام في مديرية شرطة محافظة واسط تمكنت من كشف غموض جريمة قتل فتاة في قضاء العزيزية".

وأوضح البيان، أن "العملية تمت بعد التوصل من خلال جمع المعلومات الى منفذ الجريمة وهو شقيق المجنى عليها ليتم وعلى الفور القاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف، واعترف صراحة بالتهمة المسندة اليه وصدقت اقواله قضائيا واجري كشف الدلالة له وجاء مطابقا لحقيقة وواقع الجريمة المرتكبة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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