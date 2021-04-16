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بالصور.. مسلحون يهاجمون منزل مسؤول سابق في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - نفذ مسلحون مجهولون بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، هجوما مسلحا على منزل قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل عمار الركابي.
وقال مراسل الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحا بالأسلحة المتوسطة على منزل قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل عمار الركابي"، لافتا إلى أن " الهجوم تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل".

وبين مراسلنا، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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