بالصور.. مسلحون يهاجمون منزل مسؤول سابق في ذي قار

وقال مراسل الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحا بالأسلحة المتوسطة على منزل قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل عمار الركابي"، لافتا إلى أن " الهجوم تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل".

وبين مراسلنا، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".