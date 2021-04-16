انت الان تتابع خبر سواق شاحنات في صلاح الدين يناشدون الكاظمي لإيقاف الجباية في السيطرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ناشد سواق شاحنات في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف الجباية في السيطرات.
وقال هؤلاء السواق في أحاديث لـ الخليج 365، "نحن سواق الشاحنات وتحديداً في محافظة صلاح الدين نناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف الجباية التي تفرض علينا في السيطرات".
واعتبر هؤلاء السواق أن "هذا الامر يعرقل عملهم ويزيد من الصعوبات التي يواجهوها"، مؤكدين "ضرورة وقوف الحكومة مع سواق الشاحنات وتسهيل عملهم باعتبارهم معيلين لشريحة كبيرة من العائلات".
واعتبر هؤلاء السواق أن "هذا الامر يعرقل عملهم ويزيد من الصعوبات التي يواجهوها"، مؤكدين "ضرورة وقوف الحكومة مع سواق الشاحنات وتسهيل عملهم باعتبارهم معيلين لشريحة كبيرة من العائلات".