سواق شاحنات في صلاح الدين يناشدون الكاظمي لإيقاف الجباية في السيطرات

وقال هؤلاء السواق في أحاديث لـ الخليج 365، "نحن سواق الشاحنات وتحديداً في محافظة صلاح الدين نناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف الجباية التي تفرض علينا في السيطرات".

واعتبر هؤلاء السواق أن "هذا الامر يعرقل عملهم ويزيد من الصعوبات التي يواجهوها"، مؤكدين "ضرورة وقوف الحكومة مع سواق الشاحنات وتسهيل عملهم باعتبارهم معيلين لشريحة كبيرة من العائلات".

