قبيلة عراقية: الحلبوسي مطلوب عشائرياً (فيديو)

وقالت القبيلة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "اجتمعت لمناقشة التجاوز الحاصل ضد وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، فالح العيساوي، من قبل هيبت الحلبوسي، عندما كانوا بضيافة محمد الحلبوسي في مقره".واعتبرت القبيلة، بحسب البيان "ما جرى تجاوز على عموم البو عيسى من قبل هيبت الحلبوسي وأخوته".

وخرج المجتمعون، وفقاً للبيان، بنقاط عدة: "على محمد الحلبوسي أن يعتذر للقبيلة ويقسم بأنه لا علاقة له بهذا الأمر كون القضية كانت في بيته، وعلى قبيلة الحلابسة التبري من هيبت الحلبوسي وأخوانه على هذا العمل، أما ما يخص هيبت الحلبوسي وأخوانه يعتبر مطلوب عشائرياً للبو عيسى هو وأخوانه وتغلق كافة مكاتبه في العامرية والنواحي التابعة لها".