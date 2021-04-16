بعيداً عن الأدوية... العلاج السحري للاكتئاب موجود في هذه الأطعمة!

وقارن باحثون بريطانيون بين الإمكانات العلاجية لمادة "سيلوسيبين" الموجود في الفطر، وبين دواء "إسكيتالوبرام" المضاد للاكتئاب، لدى 59 شخصًا يعانون اكتئابًا متوسطًا إلى شديد، وذلك على مدار 6 أسابيع.

ووجدوا أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء، فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا "سيلوسيبين" الموجودة في الفطر.



ومع ذلك، فقد حذر الباحثون من أن المقارنة الرئيسية بين "سيلوسيبين" ومضاد الاكتئاب "إسكيتالوبرام"، لم تكن ذات دلالة إحصائية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب على عدد أكبر من المرضى ولفترة أطول، للتحقق ما إذا كان المركب الفطري يمكن أن يكون أفضل أو أكثر فاعلية من مضادات الاكتئاب المعروفة.