اخبار العالم / اخبار العراق

بوكيتينو: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بوكيتينو: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-16 | 13:29

بوكيتينو: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

1,071 مشاهدة

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، على أنباء انتقال لاعبه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن مع النادي الباريسي.

وقال بوكيتينو، "لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي فسوف نقاتل أنا والنادي من أجل أن يبقى معنا".


وأضاف "لا أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا