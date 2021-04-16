بوكيتينو: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن مع النادي الباريسي.

وقال بوكيتينو، "لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي فسوف نقاتل أنا والنادي من أجل أن يبقى معنا".



وأضاف "لا أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا".