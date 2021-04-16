انت الان تتابع خبر بوكيتينو: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-16 | 13:29
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علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، على أنباء انتقال لاعبه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن مع النادي الباريسي.
وقال بوكيتينو، "لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي فسوف نقاتل أنا والنادي من أجل أن يبقى معنا".
وأضاف "لا أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا".
وقال بوكيتينو، "لا يضرني أن أرى اللاعبين في فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابي فسوف نقاتل أنا والنادي من أجل أن يبقى معنا".
وأضاف "لا أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا".
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