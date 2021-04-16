انت الان تتابع خبر توضيح بشأن أصوات صفارات الإنذار في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتوضيح بشأن أصوات صفارات الإنذار في مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر للسومرية نيوز انه "تم اليوم الشروع بتدريبات واختبارات من خلال تشغيل منظومة الدفاعات الجوية في قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي ونصب صفارات انذار جديدة ".
ونفى المصدر في ذات الوقت "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من انباء عن استهداف المطار".
ونفى المصدر في ذات الوقت "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من انباء عن استهداف المطار".