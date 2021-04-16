توضيح بشأن أصوات صفارات الإنذار في مطار بغداد الدولي

وقال المصدر للسومرية نيوز انه "تم اليوم الشروع بتدريبات واختبارات من خلال تشغيل منظومة الدفاعات الجوية في قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي ونصب صفارات انذار جديدة ".

ونفى المصدر في ذات الوقت "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من انباء عن استهداف المطار".

