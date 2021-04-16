تضامن عربي مع العراق في مواجهة الإرهاب

وقالت الأمانة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الأمانة العامة تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بجمهورية العراق وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء".وأضافت، أنها "إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لضرب النسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد".

وأعربت الأمانة العامة للمجلس، عن "إكبارها للأدوار المتفانية التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".



كما تؤكد الأمانة العامة، بحسب بيانها، أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحماً مع قيادته الرشيدة ووقوفاً في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته".