انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع ممثلي الامم المتحدة مستجدات عمل فريق التحقيق بجرائم داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) كريم خان ، في ما يخص الجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية.