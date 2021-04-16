انت الان تتابع خبر اليوم.. ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-16 | 12:21
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تفتتح، اليوم الجمعة، الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة ثلاث مباريات ،إثنان في بغداد وثالثة بالديوانية.
وسيلعب النفط مع النجف الساعة الرابعة عصراً والديوانية مع الحدود الساعة الرابعة عصراً والطلبة مع السماوة الساعة التاسعة مساءً.
وتستكمل الجولة 28 يوم غد السبت بإجراء ثلاث مباريات، بينما تختتم يوم الاحد بمباراتين مع تأجيل لقائي الشرطة والقوة الجوية بسبب مشاركة الفريقين بأبطال آسيا.
وتستكمل الجولة 28 يوم غد السبت بإجراء ثلاث مباريات، بينما تختتم يوم الاحد بمباراتين مع تأجيل لقائي الشرطة والقوة الجوية بسبب مشاركة الفريقين بأبطال آسيا.
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