اليوم.. ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

وسيلعب النفط مع النجف الساعة الرابعة عصراً والديوانية مع الحدود الساعة الرابعة عصراً والطلبة مع السماوة الساعة التاسعة مساءً.

وتستكمل الجولة 28 يوم غد السبت بإجراء ثلاث مباريات، بينما تختتم يوم الاحد بمباراتين مع تأجيل لقائي الشرطة والقوة الجوية بسبب مشاركة الفريقين بأبطال آسيا.

