ضبط حاويات تحتوي دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب

وذكر اعلام الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي".

واشار البيان الى "احالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

