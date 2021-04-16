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الإصابة تهدد مشاركة بيكيه في نهائي كأس الملك

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-16 | 12:06

الإصابة تهدد مشاركة بيكيه في نهائي كأس الملك

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يعاني جيرارد بيكيه، مدافع ، من إصابة تهدد مشاركته ضد أتلتيك بلباو، غدًا السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "بيكيه يعاني من آلام في الركبة قد تمنعه من المشاركة ضد أتلتيك بلباو".

وأشارت إلى أن "الآلام تعود إلى إصابتي الالتواء في الرباط الجانبي للركبة، والرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى".


وأوضحت أن "بيكيه سيخضع لاختبار في المران النهائي لبرشلونة قبل المباراة، مساء اليوم، وسيناقش مع المدرب رونالد كومان عقب ذلك مسألة مشاركته".
يذكر أن بيكيه تواجد في قائمة برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ، لكنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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