الإصابة تهدد مشاركة بيكيه في نهائي كأس الملك

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "بيكيه يعاني من آلام في الركبة قد تمنعه من المشاركة ضد أتلتيك بلباو".

وأشارت إلى أن "الآلام تعود إلى إصابتي الالتواء في الرباط الجانبي للركبة، والرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى".

