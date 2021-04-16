تعرف على مواجهات ومواعيد نصف نهائي الدوري الاوروبي

اسفرت مواجهات ربع نهائي الدوري الاوروبي التي جرت امس عن تأهل فرق، مانشستر يونايتد وارسنال وروما وفياريال الى المربع الذهبي للمسابقة.

وتأهل الشياطين الحمر على حساب غرناطة بعد ان جدد الفوز عليه بهدفين نظيفين وهي النتيجة ذاتها في مباراة الذهاب، فيما نجح ارسنال بتجاوز مضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية بيضاء حيث كان قد تعادل ذهابا 1 - 1 .