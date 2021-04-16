موطن تفشي كورونا يسجل إصابات هي الأقل في العالم

وقالت اللجنة في بيان إن "حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية".

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 31 من 15 حالة في اليوم السابق.



ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن 90468 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.