انت الان تتابع خبر ايران تعلن انتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن علماء إيرانيون تمكنوا من الحصول على كمية "يورانيوم مخصب" بنسبة 60%.