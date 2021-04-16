انت الان تتابع خبر بالفيديو.. لحظة تصادم أكثر من 30 سيارة في الجزائر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقع حادث مروع في ولاية عين الدفلى الجزائرية، مساء أمس الخميس بين أكثر من 30 سيارة، مخلفا إصابة 8 أشخاص.
وبحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية، نشره موقع قناة "النهار"، فقد أكدت الحادث حوالي الساعة 17:45 بالطريق السيار بالمكان المسمى منحدر أولاد المهدي ببلدية الحسينية، وتمثل في اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات مما أدى إلى إصابة ثمانية 08 أشخاص.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسة الإستشفائية بـ "الخميس ويادة بومدفع"، لافتا إلى أن ''الحادث خلف خسائر مادية بعد اصطدام بين 34 سيارة من مختلف الأنواع.