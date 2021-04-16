كورونا في الهند.. زيادة قياسية بعد السماح بالتجمعات الدينية وفتح ملاعب الكريكيت

الصحة الهندية ذكرت في بيان ، انها "سجلت 217.353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

فيما اشارت الى "تسجيل 1185 حالة وفاة في ذات الوقت، ليصل الإجمالي إلى 174.308 حالات منذ تفشي الوباء".



ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى حوالي 14.3 مليون، أي في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بتسجيل أكثر من 31 مليون إصابة.

جدير بالذكر ان السلطات الهندية سمحت بالتجمعات الدينية وفتحت ملاعب الكريكيت امام الجماهير بالرغم من تفشي الوباء بشكل مخيف، وكان آخر تلك التجمعات هو احتشاد أكثر من ثلاثة ملايين هندوسي في نهر الغانج الثلاثاء للاحتفاء بواحد من أكثر الأيام قداسة عند الهندوس، علما بأن المهرجان يستمر لمدة شهرين.



وقال مسؤولون إن نحو 900 ألف هندوسي اغتسلوا في النهر المقدس، وفقا للمعتقدات الهندوسية، بحلول ظهيرة يوم الأربعاء، الذي يعتبر أكثر الأيام قداسة في هذا المهرجان الديني.