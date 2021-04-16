الكشف عن خطة وموعد لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء

وقال عضو اللجنة امجد العقابي، في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "وزارة الكهرباء لديها عدة مشاريع لتوفير كهرباء أفضل خلال الصيف الحالي"، لافتاً إلى أن "الأشهر الأولى من الصيف ربما لم تشهد تحسنا، ولكن يبدأ التحسن نهاية الشهر الخامس وبداية السادس".وأضاف، أن "الوزارة أعدت خطة لقطاعي النقل والتوزيع وبانتظار دخول أكثر من 50 محطة متنقلة ستصل الى بغداد والمحافظات الوسطى وهذه المحطات ستفك الكثير من الاختناق إضافة الى دخول 1500 ميغاواط الى محطة بسماية نهاية الشهر السادس".

وأشار الى أن "تأخير تنفيذ المشاريع جاء نتيجة تأخير اقرار الموازنة واحالة الأموال"، مبينا أن "وزارة الكهرباء بدأت بوتيرة عالية وبدأت بمشاريع النقل والتوزيع وهناك الكثير من الخطوط دخلت الخدمة ومنها خطوط 132 وخطوط 33 وقابلوات 11 لفك الاختناقات".



وأردف أن "وزارة الكهرباء مضت بالتعاقد مع شركة ديالى وشركة الصناعات الكهربائية لتوفير آلاف المحولات في فصل الصيف المقبل لحل أزمة المحولات المعطوبة".