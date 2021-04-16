لن تصدّقوا... تعيين قطاً رئيساً للشرطة! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - في اليابان، حصل القط كوكو على بدلة الشرطة وقبعة.. وفي اليوم التالي تمت إقالته. ما السبب؟ وماذا جرى؟



خلال الساعات الماضية، غدا القط كوكو أشهر من نار على علم بعدما أصبح رئيسا لمركز شرطة في محافظة توياما اليابانية، وذلك لأنه ساعد في إنقاذ شخص.

الحكاية بدأت بعدما سقط رجل في حفرة تصريف في الحي، العام الماضي، فجلس القط كوكو على الحافة وبدأ يحدق في الماء، إلى أن انتبه إليه المارة ورأوا الرجل.

فما كان من السلطات إلا أن كافأت القط، وحصل كوكو على بدلة الشرطة وقبعة. وتمكن أيضاً من التعامل مع المستندات ووضع ختم شخصي على الأوراق.