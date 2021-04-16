انت الان تتابع خبر القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف في محافظة البصرة.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تدقيق الأسماء والأشخاص المطلوبين للقضاء في بيانات الحاسبة المركزية للداخلين الى محافظة البصرة تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية من القبض على متهم من خارج المحافظة مطلوب قضائيا بالخطف وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".
واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته الى جهة الطلب قسم مكافحة الإجرام لمديرية شرطة ميسان".
واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته الى جهة الطلب قسم مكافحة الإجرام لمديرية شرطة ميسان".