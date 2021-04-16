القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف في محافظة البصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تدقيق الأسماء والأشخاص المطلوبين للقضاء في بيانات الحاسبة المركزية للداخلين الى محافظة البصرة تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية من القبض على متهم من خارج المحافظة مطلوب قضائيا بالخطف وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات".



واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته الى جهة الطلب قسم مكافحة الإجرام لمديرية شرطة ميسان".