صالح: الانفجار الإرهابي في سوق الحبيبية يؤكد خسة الجماعات الظلامية

بغداد - ياسين صفوان - دان رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس، التفجير الارهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365"، الانفجار الإرهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد ونحن في حرمة الشهر الفضيل، يؤكد خسة الجماعات الظلامية ومحاولاتها اليائسة لاستهداف امننا واستقرارنا واعادتنا لفترات ماضية. نقف بحزم ضد هذه المحاولات، وعلينا دعم وتعزيز اجهزتنا الأمنية المُضحية في مكافحة خلايا الارهاب".