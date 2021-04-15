بغداد: انفجار سيارة يوقع 13 قتيلًا ومصابًا

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ايلاف من لندن: ادى انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية الخميس الى مقتل واصابة 12 مواطنا واحتراق 5 عجلات.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات الامنية في بيان تابعته "ايلاف" ان انفجارا في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد قد ادى الى مصرع مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات كمحصلة اولية .

وكانت العاصمة العراقية قد شهدت تفجيرا في 23 آذار مارس الماضي في منطقة بغداد الجديدة شرقي المدينة ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح.

ولم تتبن اي جهة لحد الان مسؤوليتها عن الحادث الذي يعتقد انه من تنفيذ تنظيم داعش والذي عادة مايقوم بمثل هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين.