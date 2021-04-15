انت الان تتابع خبر مجددا.. استهداف مواقع للحشد الشعبي في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف مواقع للحشد الشعبي شمال شرقي الموصل، في حادث هو الثاني من نوعه.
وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "الصاروخ استهدف النقطة الواقعة في قرية باريما قرب جبل بعشيقة، دون بيان حجم الأضرار".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن تعرض نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن تعرض نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه.