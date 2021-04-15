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مجددا.. استهداف مواقع للحشد الشعبي في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف مواقع للحشد الشعبي شمال شرقي الموصل، في حادث هو الثاني من نوعه.
وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "الصاروخ استهدف النقطة الواقعة في قرية باريما قرب جبل بعشيقة، دون بيان حجم الأضرار".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن تعرض نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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