مجددا.. استهداف مواقع للحشد الشعبي في نينوى

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "الصاروخ استهدف النقطة الواقعة في قرية باريما قرب جبل بعشيقة، دون بيان حجم الأضرار".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن تعرض نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه.

