الاعلام الامني تعلن نتائج العمليات العسكرية في محافظات عدة

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة 3 شرطة أتحادية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شرعت بتفتيش عدة مناطق ضمن قاطع المسؤولية و تم العثور على عبوتين اسطوانية محلية الصنع و 6 قنابر هاون عيار 60 ملم و صاروخ قاذفة RBG7 من مخلفات داعش الارهابي، تم تفكيكها من قبل مفرزة المعالجة".واضاف ان "قوة من قسم شرطة الميمونة و مركز شرطة السلام ومركز شرطة الخمس و فوج طوارئ ذي قار و فوج طوارئ ميسان في قيادة عمليات سومر خرجت بواجب تفتيش في منطقة الميمونة حيث تم القاء القبض على 34 متهما وضبط ثلاث بنادق ومخزنين بندقية و 30 اطلاقة و عجلة، تم تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة".

وتابع البيان ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة شرعت بواجب تفتيش في منطقة عين شاكر وتم العثور على 7 صواريخ غراد من مخلفات داعش الارهابي، تم تفجيرها موقعيا من قبل مفرزة المعالجة .



واوضح ان "قوة من الفرقة 10 في قيادة عمليات الانبار شرعت بواجب تفتيش في قضاء الكرمة - منطقة الصبيحات حيث تم العثور على 8 عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة 10 لتر و 6 مساطر تفجير و صاروخين قاذفة، تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

واختتم البيان بالقول ان "مفارز المعالجة في قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بأتلاف مخلفات حربية، حيث تم تفجير قنبرة هاون عيار 81 ملم و قنبرة هاون عيار 80 ملم و قنبرة هاون عيار 120 ملم و 630 اطلاقة عيار 123 ملم و رمانتين دفاعية و حشوتين دافعة و قنبرة هاون دخان عيار 120 ملم و قنبرة هاون عيار 60 ملم و مقذوف عيار 155 و 151 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر و40 اطلاقة عيار 57 و 116 صاعق و 140 مسطرة تفجير".