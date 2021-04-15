انت الان تتابع خبر بالفيديو: اقتراحات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية... والسبب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقترحت بعض الكتل السياسية اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، في حين أكدت المفوضية ان موعد الانتخابات حتمي ولا يحتمل التأجيل.
وأرجعت بعض الكتل السياسية سبب اقتراحها هذا الى جوانب فنية ومالية وقانونية، والتي يجب توفيرها.
التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.
وأرجعت بعض الكتل السياسية سبب اقتراحها هذا الى جوانب فنية ومالية وقانونية، والتي يجب توفيرها.
التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.