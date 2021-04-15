انت الان تتابع خبر بالفيديو: اقتراحات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اقترحت بعض الكتل السياسية اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، في حين أكدت المفوضية ان موعد الانتخابات حتمي ولا يحتمل التأجيل.‎

وأرجعت بعض الكتل السياسية سبب اقتراحها هذا الى جوانب فنية ومالية وقانونية، والتي يجب توفيرها.



التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.