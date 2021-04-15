غدا.. 3 مواجهات في الجولة الثامنة والعشرين لدوري الكرة الممتاز

ففي الساعة الرابعة عصرا تقام مباراتين، تجمع الاولى فريق نادي النفط مع فريق نادي النجف على ملعب نادي التاجي الرياضي في بغداد.فيما يستضيف فريق الديوانية على ملعبه ضيفه فريق نادي الحدود.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة مساءً مباراة فريق نادي الطلبة مع ضيفه فريق نادي السماوة.



وسيغيب فريقا الشرطة والقوة الجوية عن منافسات الجولة 28 لمشاركتهما في بطولة دوري أبطال آسيا وسيتم تحديد وقت آخر لإجراء مباراتي الفريقين بعد انتهائهما من المنافسات الاسيوية.