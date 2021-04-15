انت الان تتابع خبر ستيفين هيكي: بريطانيا ستواصل دعم قوات الأمن في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هيكي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "‏ادين بشدة الهجمات ضد اربيل وبعشيقة، حيث أن مثل هذه الهجمات تبث الرعب فقط وتؤذي العراقيين".

واضاف انه "لن يكون العراق مستقراً ومزدهراً طالما تعمل الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة".



وتابع، "ستواصل بريطانيا دعم قوات الأمن في العراق وفي اقليم كوردستان في جهودهم لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة الجناة".