اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين انخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا ، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.



وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 149200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.