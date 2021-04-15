التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "قرار اللجنة العليا جاء بمقترحات رفعتها وزارة التربية إلى اللجنة على أن يكون الأول والثاني والثالث الابتدائي دواماً حضورياً"، مبيناً أن "هذه المراحل لم تتلقَ التعليم بشكل جيد، وهذه المراحل هي الأساس للعملية التربوية والتعليمية".وأضاف أنه "تم شمول السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالتعليم الحضوري، كونها مراحل منتهية والامتحانات وزارية واسئلة موحدة".

ولفت إلى أن "آلية الدوام وضعت يومين في الأسبوع، أما آلية الدوام في الصفوف غير المنتهية سيكون الكترونياً، وستصدر الوزارة التعليمات الخاصة للدوام بالنظام الالكتروني وللكوادر التدريسية، وستكون هنالك صلاحيات للمديريات العامة، لمعرفة كيفية دوام المدرسين على النظام الالكتروني من مدرسي الرياضة والفنية".



وشدد فاروق على "أهمية أن يكون هناك تكافؤ في الفرص التعليمية والمنهجية، وأكمال المناهج الدراسية".

وبين أنه "بعض المديرين العامين في المديريات وضعوا رؤى في توزيع الصفوف للمراحل الثلاث، وكيفية ادراتها بشكل صحيح".

وذكر أن "هذا العام اعتمد على اليوم الواحد الحضوري والتعليم الالكتروني لم يكن ناجحاً 100%، كونه يحتاج لبنى تحتية وامكانيات عالية، وأن تكون متوفرة من قبل".