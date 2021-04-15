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القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين بالعاصمة بغداد.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على المواطنين أصحاب العجلات من خلال التمثيل ورمي أنفسهما أمام العجلة لغرض أخذ مبالغ مالية".

واضاف البيان انه "وبعد جمع المعلومات عن المتهمين تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم والقبض على المتهمين، حيث دونت أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف على قيامهما بتنفيذ (١١) عملية نصب واحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٥٦ ق.ع".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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