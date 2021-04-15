انت الان تتابع خبر وزير الصحة يحذر من ظهور سلالات جديدة لفايروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".



وأضاف أنَّ "الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب".