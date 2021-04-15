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وزير الصحة يحذر من ظهور سلالات جديدة لفايروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".

وأضاف أنَّ "الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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