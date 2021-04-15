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صالح: ‏تكرار استهداف منشآت في أربيل وبغداد جرائم مدانة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في بغداد ومناطق اخرى جرائم إرهابية مُدانة.
وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته".

واضاف "انها تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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