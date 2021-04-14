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تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا في تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء تسجيل 62797 إصابة جديدة بفيروس و279 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية منذ بدء الجائحة.
وبذلك تتجاوز الإصابات بالفيروس في تركيا أربعة ملايين حالة، ويرتفع عدد الوفيات إلى 34737.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن امس الثلاثاء عن عدد من القيود الجديدة و"إغلاق جزئي" في أول أسبوعين من شهر رمضان بهدف الحد من زيادة الإصابات.


ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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