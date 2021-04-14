تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا في تركيا

وبذلك تتجاوز الإصابات بالفيروس في تركيا أربعة ملايين حالة، ويرتفع عدد الوفيات إلى 34737.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن امس الثلاثاء عن عدد من القيود الجديدة و"إغلاق جزئي" في أول أسبوعين من شهر رمضان بهدف الحد من زيادة الإصابات.



ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.