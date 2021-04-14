انت الان تتابع خبر ارتفاع النفط أكثر من 5 بالمئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5 بالمئة يوم الأربعاء متأثرة بالتفاؤل بعودة الطلب على الخام، بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات عن المخزون الأمريكي.

